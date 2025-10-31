Attualità

LIVORNO - PIAZZA GARIBALDI E’ A TUTTI GLI EFFETTI ‘ZONA ROSSA’

Rachele Campi
“Lo Stato è vicino e non repressivo”. Lo ha detto il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi dopo la scelta di far rientrare Piazza Garibaldi, in zona rossa. Un’area sensibile che necessita di una sorveglianza maggiore rispetto ad altre. “Piazza Garibaldi aveva bisogno di questo”, dicono i commercianti della zona.

