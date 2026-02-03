Attualità

LIVORNO - PIERBURG, ARRIVANO DUE OFFERTE D’ACQUISTO

Rachele Campi
Un incontro che potrebbe valere una svolta per la Pierburg che a Livorno conta 230 lavoratori. Dopo manifestazioni e scioperi, ieri il tavolo organizzato dal Mimit tra azienda e sindacati che apre le porte alla vendita dell’azienda che costruisce componentistica per auto che fa capo alla multinazionale Rheinmetall intenzionata a cedere i suoi stabilimenti del settore civile per concentrarsi sulla difesa.

