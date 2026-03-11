LIVORNO - PIERBURG, FIOM: “NON ACCETTIAMO LA VENDITA AL BUIO”

Presidio dei lavoratori davanti allo stabilimento Pierburg di Livorno, in relazione al processo di cessione della divisione civile/automotive del gruppo Rheinmetall AG. Le notizie relative a una possibile acquisizione da parte del fondo Aurelius Group rendono indispensabile che, prima della sottoscrizione – scrive il sindacato – di qualsiasi atto di cessione, vengano formalizzate garanzie vincolanti a tutela dell’occupazione, del perimetro produttivo e del futuro industriale del sito livornese. La rsu e la Fiom-Cgil di Livorno ritengono inaccettabile che si proceda alla vendita senza clausole di salvaguardia occupazionale pluriennale, impegni chiari su investimenti e volumi produttivi, mantenimento dell’attuale perimetro industriale e garanzie sulla continuità contrattuale e societaria. Per stabilimenti analoghi in Germania sono state previste tutele precise. Non esistono ragioni per cui ai lavoratori italiani debbano essere riconosciute condizioni inferiori.