Attualità

LIVORNO - PIETRE D’INCIAMPO PER SEI DONNE ILLUSTRI LIVORNESI

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Nella piazzetta tra via Santa Fortunata e via Grande dove sono state installate le targhe commemorative in ricordo di sei donne livornesi illustri: Anna Franchi, Frida Misul, Angelica Palli, Carolina Internari, Erminia Cremoni, Edda Fagni. L’intervento rientra nelle opere complessive di risistemazione della via Grande e prevede, negli spazi di intersezione tra i portici e le vie trasversali, l’installazione, nella nuova pavimentazione in pietra, di targhe commemorative in ottone dedicate a Livornesi illustri.

Articoli correlati

CARMIGNANO (PO) - Con “Notti di vino” Carmignano...

POGGIO A CAIANO - La storica dell’arte Giovanna...

LIVORNO - CONTINUITÀ TERRITORIALE, SI ALLUNGANO I TEMPI...

FIRENZE - MERCATO SAN LORENZO: DISTANZA DI SICUREZZA...

PRATO - Protezione civile, vertice in Comune con...

LIVORNO - FUNICOLARE DI MONTENERO A SERVIZIO DEL...

LIVORNO - FUMATA NERA PER IL PARTY DI...

CECINA - ALLE GORETTE TRA I BUNKER DELLA...

LIVORNO - FA WINDSURF E VIENE COLPITO DA...

SESTO FIORENTINO - ALLUVIONE SESTO: ENTRO L’ESTATE LAVORI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia