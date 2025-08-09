LIVORNO - PIETRE D’INCIAMPO PER SEI DONNE ILLUSTRI LIVORNESI

Nella piazzetta tra via Santa Fortunata e via Grande dove sono state installate le targhe commemorative in ricordo di sei donne livornesi illustri: Anna Franchi, Frida Misul, Angelica Palli, Carolina Internari, Erminia Cremoni, Edda Fagni. L’intervento rientra nelle opere complessive di risistemazione della via Grande e prevede, negli spazi di intersezione tra i portici e le vie trasversali, l’installazione, nella nuova pavimentazione in pietra, di targhe commemorative in ottone dedicate a Livornesi illustri.