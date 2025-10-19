Attualità

LIVORNO - PIETRO MASCAGNI E L’UNIONE CANOTTIERI LIVORNESI

Rachele Campi
E’ uno dei luoghi più caratteristici e ricchi di storia della città di Livorno, parliamo della sede dell’Unione Canottieri Livornesi. Da qui passo’ anche il noto compositore Pietro Mascagni. Un luogo unico che ancora oggi insegna ai giovani vogatori l’importanza dello sport in una vasca da poco restaurata.

