PISTOIA - PISTOIA CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2026

Pistoia si aggiudica il titolo di Capitale italiana del libro 2026. A indicarlo il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla presenza della Giuria di esperti e dei rappresentanti dei Comuni finalisti. Il dossier presentato dalla città votata dalla giuria all’unanimità ha per titolo: “Pistoia: l’avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro”. Nella motivazione la Giuria, presieduta da Adriano Monti

Buzzetti, l’ha definito eccellente spiegando che si distingue “per ricchezza e qualità delle proposte” con un programma che prevede 1500 iniziative distribuite lungo tutto l’anno. Per il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, si tratta di “Un titolo fortemente voluto, meritato e di cui sentiamo la responsabilità”. Lavoreremo ha aggiunto il primo Cittadino per”migliorare ancora di più tutto quello che Pistoia offre per la cultura, ma anche per creare nuove occasioni e nuovi luoghi che rimangano poi sul territorio”. “Siamo certi di essere all’altezza di tale fiducia – ha aggiunto l’assessore alla cultura, Benedetta Menichelli -, perché ci impegneremo al massimo già da domani a dare attuazione a quella che nel 2026 sarà sicuramente una straordinaria avventura collettiva”.

La nomina a capitale porterà a Pistoia un premio in denaro di 500.000 euro, da dedicare alle diverse azioni di promozione del libro e della lettura che saranno messe in programma.