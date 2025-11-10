PISTOIA - PISTOIA, MAGIA E MUSICA PER LA ‘CITTÀ DEL NATALE 2025’

Un ricco programma di oltre 40 eventi gratuiti che animeranno il centro storico di Pistoia dal 22 novembre al 6 gennaio. È “Pistoia Città del Natale 2025”, il cartellone di iniziative promosse dal Comune, che trasformerà la città in un grande palcoscenico diffuso, con iniziative per tutte le età. L’inaugurazione ufficiale avverrà sabato 22 novembre in Piazza del Duomo, con la tradizionale accensione dell’albero alle 17.30, seguita dal concerto dei Vocal Blue Trains e da show itineranti. Tra le attrazioni permanenti ci saranno il Villaggio di Babbo Natale in Palazzo Comunale, una pista di pattinaggio in Piazza San Francesco, la giostra storica e il mercatino in Piazza Spirito Santo. Il calendario include artisti di strada, concerti gospel, soul e blues, fino al concerto di Irene Fornaciari la vigilia di Natale e la scenografica discesa della Befana dal campanile il 6 gennaio . L’iniziativa è sostenuta da importanti partner locali, tra cui Conad, Giorgio Tesi Group e Estra.