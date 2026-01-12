FIRENZE - PITTI UOMO 109, MODA IN “MOVIMENTO” CONTRO LA CRISI

Da domani al 16 gennaio la Fortezza da Basso ospita la 109esima edizione di Pitti Uomo. Oltre 750 espositori di cui quasi la metà esteri portano in fiera l’anteprima della stagione autunno inverno 2026-2027. Il tema è “Motion”, movimento. Da declinare sul fronte stilistico in chiave innovativa o classica con un solo faro a indicare l’approdo, quello della sobrietà. E alla moda servirà proprio dinamicità per uscire dal periodo buio che la sta attraversando. Gli scenari internazionali fortemente incerti tra guerre, dazi e svalutazione del dollaro, non aiutano e il clima che si continua a respirare nel mercato nazionale e in quelli internazionali, è quello della prudenza.

Nei primi sette mesi del 2025 l’export dell’industria italiana della moda maschile è sceso in valore del 3,2% mentre è cresciuto del 5,5% l’import, spinto dai Paesi extraUe (+15,9%) a partire da Bangladesh, Cina e Spagna. Le esportazioni reggono in Europa fatta eccezione per un paese strategico come la Germania, -1,9%, ma cala l’extra Ue tra cui Cina -18,4%. In attesa di capire bene, con i dati dell’ultimo trimestre 2025, come i dazi americani stanno condizionando gli scambi, nei primi sette mesi del 2025 le esportazioni verso gli Usa erano ancora positive, +6,5%.

Il bisogno di un’inversione di tendenza vale ancora di più per la Toscana dove il settore rappresenta uno dei pilastri dell’economia con oltre 110 mila addetti e un peso vicino al 40% dell’intero manifatturiero regionale. L’avvio del 2026 si innesta su un quadro già compromesso nel biennio precedente. La filiera della moda toscana vede un fatturato legato all’export più basso di oltre un quinto rispetto ai livelli storici e una pesante fetta di licenziamenti per motivi economici. Su circa seimila licenziamenti registrati nel manifatturiero regionale nel 2024, circa quattromila hanno riguardato proprio la moda. Anche i dati sulla cassa integrazione ordinaria e straordinaria confermano la crisi strutturale. Secondo alcuni analisti si intravede una fievole luce in fondo al tunnel, ma per tutti è presto per cantare vittoria.