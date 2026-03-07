Attualità

LIVORNO - PONTE COLLASSATO SULLA FIPILI, GIANI:"UNA TRAGEDIA SFIORATA"

“Tragedia sfiorata. Servono manutenzioni e un piano industriale per le infrastrutture, tema su cui il Governo è assente, ora basta con la propaganda”. Tuona la Cgil e Filt sul crollo del ponte alla Darsena di Livorno. Questa mattina la Avr global service di fipili era a lavoro per cercare di ripristinare il prima possibile una delle strade più trafficate che portano alla Darsena Toscana. La strada è stata interrotta, gli operai sono a lavoro. Sul posto tre gru per risollevare il ponte. “Fortunatamente non ci sono stati feriti”, ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani “Il danno materiale e’ inferiore a quello a cui avevamo pensato e martedì prossimo, il ponte dovrebbe essere riaperto alla viabilità” e ribadisce l’importanza di un nuovo ponte allo scolmatore.

