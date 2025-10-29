LIVORNO - PORTO AUTHORITY, GARIGLIO A UN PASSO DALLA NOMINA UFFICIALE

Siamo ormai alle battute finali. La nomina a presidente dell’autorità portuale di Livorno per Davide Gariglio è alle porte. Dopo 4 mesi di fermi a Palazzo Madama e’ stato dato il via libera alla nomina degli 8 presidenti che andranno ad occupare altrettanti porti italiani. Tra questi anche Gariglio che coprirà il sistema portuale del Mar tirreno settentrionale. Adesso manca la firma del decreto da parte del ministro alle infrastrutture e ai trasporti Matteo Salvini, reduce il 10 ottobre di una visita ai cantieri livornesi della Darsena Europa. Arrivato il parere favorevole ai nomi adesso toccherà al vicepremier mettere la sua firma. Un nero su bianco molto atteso dalla città Labronica che saluta l’ex presidente Luciano Guerrieri e che vede, sempre per nomina di Salvini il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, come commissario straordinario per l’opera strategica della Darsena Europa.