LIVORNO - PORTO, NAVI E CONTAINER IN AUMENTO

550 accosti contro i 497 del 2024. Sono i dati stilati dall’Avvisatore Marittimo a Livorno. Il segnale più rilevante del porto labronico arriva dal traffico container con un più 10,66%. Il numero arriva dall’attività di terminalisti e armatori. In arrivo anche grandi navi. Il 2026 si è aperto con l’arrivo di un gigante della Msc di 335 metri di lunghezza. Livorno rientra in una rotta strategica per il mediterraneo. In flessione il traffico ro-ro che passa da 1129 a 1107 navi così come i traghetti passeggeri che scendono da 2850 a 2710. Il comparto crocieristico resta stabile. Nel 2025 sono arrivate 371 navi passeggeri, 14 in più rispetto al 2024, ma il numero di croceristi scende. Buone notizie dal settore delle rinfuse liquide con 448 navi mentre le rinfuse solide restano stazionarie.