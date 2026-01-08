Attualità

LIVORNO - POVERTA’ IN AUMENTO, CARITAS APRE UN AMBULATORIO

Rachele Campi
40000 richieste di aiuto nel 2025, un 7 % in più rispetto al 2024. E’ il dato che emerge dalla Fondazione Caritas di Livorno. Negli ultimi 4 anni l’incremento è stato del 40%. Una fotografia che mostra le difficoltà in crescita dei cittadini. All’emporio solidale del quartiere Corea si sono rivolte 1500 persone per comprare generi alimentari. Tra questi il 48% sono italiani e il 52% stranieri. A fronte del numero crescente di richieste la Fondazione ha in previsione l’apertura di un emporio per il vestiario, uno sportello psicologico e di mediazione sociale. E un ambulatorio medico che ha da poco aperto le sue porte ai più bisognosi.

