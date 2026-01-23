Attualità

FIRENZE - PREMIO DI LAUREA SASSOLI, ECCO I VINCITORI

Redazione
Redazione
LIVE

In un momento molto difficile per l’Unione Europea, il Consiglio regionale della Toscana indica un faro da seguire nelle scelte politiche, economiche e sociali valori che hanno guidato l’operato dell’ex presidente del parlamento europeo David Sassoli, scomparso 4 anni fa. Lo fa con la consegna del Premio di laurea a lui intitolato alla presenza della moglie Alessandra Vittorini. La quarta edizione, parte del programma delle iniziative per la ‘Giornata dell’Europa’, è stata vinta da
Sebastiano Poli, laureato in Giurisprudenza a Firenze con una tesi sulla democrazia partecipativa. Gli altri quattro vincitori si sono classificati secondi ex aequo. Sono Aneley Farinati, laureato in Scienze politiche all’Università di Firenze; Giulia Maraventano e Giulia Poggi, laureate rispettivamente in Scienze politiche e in Scienze internazionali all’Università di Siena; Nicolò Pica, laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa e allievo della Scuola Superiore Sant’Anna. Menzione speciale alla tesi di Alice Dalle Luche, laureata in Economia e Management all’Università degli Studi di Firenze.

Articoli correlati

FIRENZE - TRAMVIA BAGNO A RIPOLI: APERTO L’ULTIMO...

MONTEMURLO (PO) - Doposcuola gratuito a Montemurlo: obiettivi...

FIRENZE - MEYER: INTERVENTO PIONIERISTICO RIMOSSA CISTI SUBLINGUALE

PISTOIA - LAVORO: SOTTOSEGRETARIO FRASSINETTI, FORMAZIONE FONDAMENTALE

LIVORNO - ALLUVIONE, UN CITTADINO RISARCITO DA REGIONE...

QUARRATA (PT) - RAGGIUNTO NELLA NOTTE ACCORDO ALLA...

PRATO - Distretto, le associazioni degli artigiani a...

MONTESPERTOLI - VISITA DEI CITTADINI ALL’IMPIANTO DI CASA...

PISA - IL SINDACO CONTI: “SUPEREREMO IL CAMPO...

FIRENZE - IL NO DI CONFAGRICOLTURA A PAC...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia