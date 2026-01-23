FIRENZE - PREMIO DI LAUREA SASSOLI, ECCO I VINCITORI

In un momento molto difficile per l’Unione Europea, il Consiglio regionale della Toscana indica un faro da seguire nelle scelte politiche, economiche e sociali valori che hanno guidato l’operato dell’ex presidente del parlamento europeo David Sassoli, scomparso 4 anni fa. Lo fa con la consegna del Premio di laurea a lui intitolato alla presenza della moglie Alessandra Vittorini. La quarta edizione, parte del programma delle iniziative per la ‘Giornata dell’Europa’, è stata vinta da

Sebastiano Poli, laureato in Giurisprudenza a Firenze con una tesi sulla democrazia partecipativa. Gli altri quattro vincitori si sono classificati secondi ex aequo. Sono Aneley Farinati, laureato in Scienze politiche all’Università di Firenze; Giulia Maraventano e Giulia Poggi, laureate rispettivamente in Scienze politiche e in Scienze internazionali all’Università di Siena; Nicolò Pica, laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa e allievo della Scuola Superiore Sant’Anna. Menzione speciale alla tesi di Alice Dalle Luche, laureata in Economia e Management all’Università degli Studi di Firenze.