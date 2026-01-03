FIRENZE - PRIMO GIORNO DI SALDI INVERNALI

Saldi invernali al via oggi anche in Toscana. Primo giorno di caccia all’occasione, di sconti e di ribassi ma senza corse. Gente davanti alle vetrine, gente curiosa ma anche indecisa. L’appuntamento resta tra quelli più amati dai consumatori che, secondo il sondaggio di Ipsos per Confesercenti Toscana, spenderanno in media 300 euro a testa e il grosso lo riserveranno per l’abbigliamento. Solo 4 su 100 hanno un budget che supera i mille euro. Il 92 per cento dei consumatori farà acquisti durante i saldi invernali e nell’87 per cento dei casi sceglierà di comprare nei negozi, sia di vicinato che grandi catene, almeno uno degli articoli a cui è interessato.

Le vetrine con i loro cartelli di percentuali al ribasso sono comunque un grande richiamo ma sarà per i pre-saldi, sarà per il black friday che è appena passato, sarà per le offerte che, quando più quando meno, si trovano anche in altri periodi dell’anno, gli acquisti vengono ponderati, pensati, e anche rimandati di qualche giorno visto che ci sono due mesi di tempo, fino ai primi di marzo, per scegliere se e cosa comprare. Alla fine, dice il sondaggio Ipsos per Confesercenti Toscana, tutti o quasi apriranno il portafogli per portarsi a casa qualcosa in saldo: solo l’8 per cento, infatti, ha escluso acquisti.