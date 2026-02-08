LIVORNO - PRO LOCO DI MONTENERO: “SERVONO LAVORI DI DECORO URBANO”

Attualità

Sulle colline Livornesi nel quartiere di Montenero, ogni anno si radunano migliaia di pellegrini. La pioggia non arresta l’arrivo di scolaresche che visitano il santuario della madonna patrona della Toscana. C’è un’aria mistica tra i corridoi costellati da ex voto, tutto sembra regalare serenità, ma la Proloco di Montenero in vista della pasqua e dell’arrivo dei molti fedeli chiede un sostegno all’amministrazione comunale.

