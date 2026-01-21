LIVORNO - PROFESSORE CONDANNATO PER ABUSI SESSUALI SU MINORENNI

Nove anni di reclusione a un professore di sostegno livornese accusato di aver violentato due studentesse minorenni. E’ la sentenza emessa dal tribunale di Firenze. I reati contestati sono quelli di Violenza sessuale pluriaggravata e pornografia minorile. Secondo le indagini dei carabinieri l’uomo avrebbe costretto le due ragazze a compiere gli atti all’interno della scuola. I casi sono riconducibili ad un periodo compreso tra febbraio del 2023 e maggio 2024 in un caso e un periodo antecedente a maggio 2024 nel secondo. Dalla scuola, erano arrivate attraverso i custodi le prime segnalazioni interne che il 1 agosto del 2024 avevano portato all’arresto il docente. La pronuncia del tribunale è quella di primo grado. Al momento il 57enne si trova agli arresti domiciliari in attesa dei successivi gradi di giudizio. Con sospensione cautelare dall’attività di insegnante. Il giudice per le indagini preliminari ha previsto una serie di provvisionali da pagare pari a 80 mila euro. Destinati alle due minorenni e ai familiari.