Attualità

LIVORNO - PROSEGUONO LE RICERCHE IN MARE DEI DUE CLANDESTINI TUNISINI

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Proseguono senza sosta le ricerche dei due uomini che ieri intorno alle 13 si sono gettati in mare dalla nave cargo Stena Shipper, ormeggiata all’attracco 22 nell’area industriale del porto di Livorno. Entrambi di origini tunisine e clandestini, si erano nascosti all’interno di un container della nave. Una volta sceso a terra, il personale addetto alla sicurezza del terminal li ha scoperti e rimandati alla responsabilità del Comandante della nave con obbligo di respingimento alla frontiera. E’ stata questa la molla che ha portato i due uomini a un gesto quasi estremo, lanciarsi nelle acque del porto facendo un volo di 20 metri che potrebbe essere stato loro fatale. Intanto questa mattina all’alba le acque del porto sono state battute   dalla capitaneria di porto e dai vigili del fuoco.

Articoli correlati

PISTOIA - CONFCOMMERCIO COMPIE 80 ANNI E GUARDA...

TOSCANA - LA ZUCCA DI HALLOWEEN SOFFRE PER...

FIRENZE - CONVITTO DELLA CALZA: ALBERGO O FORESTERIA?...

LIVORNO - PIAZZA GARIBALDI E’ A TUTTI GLI...

FIRENZE - SCOMPARSO LORENZO BOSI PRESIDENTE RONDINELLA

FIRENZE - Nuovo ponte al Pino: sarà pronto...

FIRENZE - BCE A FIRENZE, NESSUN COLPO DI...

FIRENZE - REGIONALI: PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, NESSUNA SORPRESA...

PISA - CONFERMATO L’ERGASTOLO A SEUNG PER L’OMICIDIO...

FIRENZE - MARIKA ARRIVA A DICEMBRE, PROGETTO AV...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia