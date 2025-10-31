LIVORNO - PROSEGUONO LE RICERCHE IN MARE DEI DUE CLANDESTINI TUNISINI

Proseguono senza sosta le ricerche dei due uomini che ieri intorno alle 13 si sono gettati in mare dalla nave cargo Stena Shipper, ormeggiata all’attracco 22 nell’area industriale del porto di Livorno. Entrambi di origini tunisine e clandestini, si erano nascosti all’interno di un container della nave. Una volta sceso a terra, il personale addetto alla sicurezza del terminal li ha scoperti e rimandati alla responsabilità del Comandante della nave con obbligo di respingimento alla frontiera. E’ stata questa la molla che ha portato i due uomini a un gesto quasi estremo, lanciarsi nelle acque del porto facendo un volo di 20 metri che potrebbe essere stato loro fatale. Intanto questa mattina all’alba le acque del porto sono state battute dalla capitaneria di porto e dai vigili del fuoco.