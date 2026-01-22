Attualità

QUARRATA (PT) - QUARTO GIORNO DI SCIOPERO ALLA VOT INTERNATIONAL

Patrizio Ceccarelli
Quarto giorno di sciopero e picchetti oggi agli stabilimenti della Vot International di Quarrata e Montemurlo, dove si producono divani imbottiti. La protesta, indetta dal sindacato Sudd Cobas, ha l’obiettivo di far riconoscere i diritti sindacali e stipendi adeguati a tutti i lavoratori della filiera.
Contestata anche la presa di posizione della Fillea Cgil, che in una nota ha evidenziato come il blocco delle attività produttive e della circolazione delle merci, in questa fase, non rappresenti lo strumento più efficace per ottenere risultati concreti e duraturi per le lavoratrici e i lavoratori.

