QUARRATA (PT) - RAGGIUNTO NELLA NOTTE ACCORDO ALLA VOT INTERNATIONAL

È stato raggiunto nella notte l’accordo che pone fine a quattro giorni di sciopero e presidi presso la Vot International, azienda che di Quarrata (Pistoia), che produce divani imbottiti. Lo rende noto il sindacato Sudd Cobas, che aveva promosso la protesta. L’intesa, siglata al termine di un tavolo di filiera che ha coinvolto anche le aziende New Sofà e Palazzo Divani, riguarda oltre sessanta operai e segna una svolta nelle relazioni industriali del comparto. I punti cardine includono l’istituzione di un premio annuo di 600 euro, garanzie sulla continuità produttiva senza ricorso ad ammortizzatori sociali o esuberi e, soprattutto, l’impegno formale della casa madre verso l’internalizzazione della filiera. “La lotta ha pagato”, spiegano i rappresentanti sindacali, sottolineando come l’accordo miri a superare la distinzione tra lavoratori di “serie A” e di “serie B”. L’obiettivo – fa sapere il sindacato – è parificare progressivamente le condizioni economiche degli appalti a quelle dei dipendenti diretti, contestando le attuali soglie del Ccnl legno artigianato giudicate insufficienti e auspicando il passaggio al contratto industria. L’intesa avvia un percorso di accorciamento della filiera e rilancia la contrattazione di secondo livello: “Abbiamo dimostrato – conclude il sindacato Sudd Cobas – che solo il conflitto apre la strada a nuovi diritti in settori storicamente difficili da presidiare”.