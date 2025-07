TOSCANA - REINSERIMENTO DETENUTI: 2 MILIONI DA MINISTERO GIUSTIZIA

In arrivo per la Toscana due milioni per avviare percorsi di orientamento, formazione e housing sociale delle persone sottoposte a misura penale esterna o in uscita dagli istituti penitenziari, e attivare così una rete per favorirne il reinserimento socio-lavorativo. E’ l’annuncio del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

L’azione, costruita con la collaborazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e coordinata dalla direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero, creerà un sistema integrato di interventi e nuove sinergie sui territori.

Una parte delle risorse sarà impiegata per l’ampliamento e il miglioramento funzionale di spazi finalizzati allo svolgimento delle attività trattamentali di formazione e inclusione socio-lavorativa; altra per residenzialità assistita e temporanea, idonee a ospitare – per periodi di tempo limitati – i destinatari dei percorsi di reinserimento e formazione privi di soluzione abitativa, altrimenti impossibilitati a fruire di misure alternative o sanzioni sostitutive.