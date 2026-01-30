Attualità

FIRENZE - RETTRICE PETRUCCI: “CARO ALLOGGI INSOSTENIBILE”

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
“La questione degli alloggi per studentesse e studenti a Firenze è reale e da affrontare con urgenza. Il costo degli affitti è diventato insostenibile e rischia di compromettere la possibilità stessa di scegliere Firenze come città universitaria. Un Ateneo aperto e inclusivo non può prescindere dalla possibilità di vivere nella città in cui si studia”. E’ quanto dichiara in una nota la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci sul problema del costo degli affitti e i presidi di protesta contro gli studentati di lusso.
“La crisi abitativa – prosegue Petrucci – è aggravata dalla forte pressione sul mercato delle locazioni, legata anche all’ospitalità turistica di breve periodo, che sta riducendo l’offerta di alloggi disponibili per studenti e residenti. L’Università di Firenze – conclude la rettrice – è impegnata, insieme alle istituzioni locali e regionali, ad aumentare i posti letto e a sperimentare nuove soluzioni abitative, anche grazie ai fondi del Pnrr. Ma il problema supera le possibilità di intervento del singolo Ateneo: serve una strategia condivisa e strutturale per garantire equilibrio urbano e tutelare il diritto allo studio”.

