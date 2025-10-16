LIVORNO - RI-CREARE SOLIDARIETA’ IN PIAZZA DOMENICO CHIESA

16 panchine in Piazza Domenico Chiesa a Livorno testimonieranno solidarietà e donazioni. Questo è stato reso possibile grazie ad un bando vinto per la quarta volta da Avis Livorno in collaborazione con AIL Livorno, Art Lab e l’associazione Brikke e Brakke. Attraverso queste panchine, i cittadini si auspica verranno sensibilizzati verso il tema delle donazioni e del volontariato.