PISTOIA - RIFIUTI ABBANDONATI, A PISTOIA OLTRE 550 MULTE NEL 2025

Patrizio Ceccarelli
Tolleranza zero a Pistoia contro il degrado ambientale: nel 2025 l’azione degli ispettori di Plures Alia, in sinergia con Comune e Polizia Locale, ha segnato un netto rafforzamento dei controlli. Il bilancio annuale della task force evidenzia un’attività capillare con 7.824 verifiche sul territorio e l’ispezione di oltre 9.600 sacchi abbandonati. I controlli mirati hanno portato all’emissione di 557 sanzioni amministrative, per un valore complessivo di 102.720 euro. Oltre alle multe, la linea dura ha prodotto 25 segnalazioni di reato inoltrate alla Municipale per i casi più gravi, potenzialmente destinati alla Procura. L’obiettivo del piano è duplice: tutelare il decoro urbano durante la transizione verso i nuovi sistemi di raccolta e contrastare l’evasione tariffaria, garantendo equità per i cittadini virtuosi.

