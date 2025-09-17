LIVORNO - RIMOSSA LA BALENA DI 16 METRI SPIAGGIATA

E’ stata un’operazione complessa quella che ha tenuto Livorno, nel suo simbolo la Terrazza Mascagni, con il fiato sospeso. Dalle prime ore della mattina un cetaceo spiaggiato lungo 17 metri ha impegnato più forze, dall’amministrazione comunale, ad Arpat, i Vigili del Fuoco, protezione civile e società private. Una balenottera Phisalus, morta da qualche giorno si è adagiata tra muro e scogli. Una carcassa giovane e da rimuovere. Un’impresa da realizzare via mare dato lo stato di decomposizione dell’animale, che ha richiesto quasi 8 ore di lavoro prima di essere trascinata via al largo. Tanti i cittadini che hanno assistito all’operazione di rimozione. Qualcuno dalla terrazza ha lanciato un mazzo di fiori per la balenottera. Un sommozzatore ha voluto lasciare un giglio arancione sull’animale. Adesso si cercherà di capire attraverso dei campionamenti che cosa possa aver portato alla morte questo giovane esemplare. Un’operazione terminata con un applauso. La balenottera è stata portata in porto alla banchina 12 in Darsena Petroli, per essere analizzata e solo successivamente seguiranno le operazioni di smaltimento.