PISTOIA - ‘RIQUALIFICHIAMO’, PROGETTO PER SPAZI SPORTIVI INCLUSIVI

Restituire alla comunità toscana spazi sportivi pubblici rinnovati, sicuri e pienamente fruibili per tutte le età e discipline. Questo l’obiettivo di ‘Riqualifichiamo’, progetto triennale nato dalla sinergia tra Pistoia basket, istituzioni e aziende partner. L’iniziativa, che prende il via dalla provincia di Pistoia, si allargherà su scala regionale, puntando a coprire tutte le province della Toscana con interventi di riqualificazione strutturale e di finitura su playground e aree pubbliche. Le prime tappe prevedono interventi a Firenze e Arezzo entro il 2026. La finalità è valorizzare l’aspetto sociale, oltre che sportivo, delle aree.