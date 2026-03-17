PISA - RISPETTARE LA SICUREZZA DEL LUPO NEL PARCO DI SAN ROSSORE

Quattro branchi per un totale di 30 lupi. E’ il risultato del monitoraggio degli operatori del parco di San Rossore. Animali stabili che convivono insieme ad altre specie come daini e cinghiali e che vanno ad arricchire la biodiversità dell’area protetta pisana. Nel loro girovagare per il parco sono seguiti costantemente senza però creare situazioni che ne alterino gli equilibri. Per questo è importante cercare di creare una via ottimale che renda la vita dell’uomo parallela a quella di questo straordinario animale che nel corso dei secoli si è avvicinato sempre più alle case per reperire cibo o agli allevamenti. Una distinzione però degli habitat e’ necessaria così attraverso l’impegno del parco si cerca di spiegare a grandi e a piccoli le buone regole per una convivenza.