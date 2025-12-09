Attualità

FIRENZE - SALA DELLE NICCHIE: I MOBILI DEL RE

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Sono attualmente in corso “interventi che da qui a un anno e mezzo faranno di Palazzo Pitti veramente il centro dello splendore mediceo fiorentino: altrettanto, se non forse di più, rispetto agli Uffizi, vista la perfetta salvaguardia e conservazione del contesto architettonico e decorativo che non ha subito gli stravolgimenti degli Uffizi”. Lo ha affermato Simone Verde, direttore delle Gallerie degli Uffizi, in occasione della presentazione dell’allestimento ‘I mobili dei re’ per la sala delle Nicchie nella Galleria Palatina

Articoli correlati

FIRENZE - I Presepi di Cracovia: nella Chiesa...

PISTOIA - DA BCC ALTA TOSCANA 35 BORSE...

FIRENZE - REDDITO REGIONALE PER INSERIMENTO LAVORATIVO PER...

ROMA - MORTE DAVID ROSSI, COMMISSIONE: LA PISTA...

PRATO - Comune e commercianti stringono un patto...

MONTECATINI (PT) - REGIONE E SDS INSIEME PER...

CALENZANO (FI) - Esplosione Calenzano, sindaco ‘ricordo scioccante

TOSCANA - ECCO I COMUNI PIù VIRTUOSI SULLA...

TOSCANA - ALBERO DI NATALE: LA SCELTA GREEN...

FIRENZE - Fiorentina da ultimo posto a minacce...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia