FIRENZE - SALA DELLE NICCHIE: I MOBILI DEL RE

Sono attualmente in corso “interventi che da qui a un anno e mezzo faranno di Palazzo Pitti veramente il centro dello splendore mediceo fiorentino: altrettanto, se non forse di più, rispetto agli Uffizi, vista la perfetta salvaguardia e conservazione del contesto architettonico e decorativo che non ha subito gli stravolgimenti degli Uffizi”. Lo ha affermato Simone Verde, direttore delle Gallerie degli Uffizi, in occasione della presentazione dell’allestimento ‘I mobili dei re’ per la sala delle Nicchie nella Galleria Palatina