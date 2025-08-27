Attualità

LIVORNO - SALVETTI: “I QUATTRO MORI RESTANO DOVE SONO”

Rachele Campi
Così come sono nati i Quattro Mori di Livorno resteranno con le catene. Su questo non ci piove. Lo sottolinea il sindaco Luca Salvetti che apre le porte però a progetti che potrebbero vedere nuove statue in altre zone della città.

