LIVORNO - SALVETTI: “LA PRIORITA’ E’ LA MESSA IN SICUREZZA”

Sono trascorsi 8 anni dall’alluvione che colpì Livorno. Oggi ricorre l’anniversario. nella notte tra il 10 e l’11 settembre persero la vita 9 persone, trascinate dall’acqua da monte verso il mare. Nella città labronica caddero 242 mm di pioggia. Il dato eccezionale è che di questi 210 caddero in sole 2 ore. La zona più colpita fu la località di Valle Benedetta, in prossimità delle sorgenti del Rio Maggiore e del Rio Ardenza, i due torrenti che trovarono sfogo esondando e inondando solo una parte della città, tra Ardenza e Antignano. Un evento che ha portato anche a delle conseguenze sul piano delle responsabilità e per il quale l’ex sindaco Filippo Nogarin è stato condannato in primo grado a tre anni per omicidio colposo. Un processo che riprenderà a Firenze il 24 marzo in seguito al ricorso presentato dai legali di Nogarin. In 8 anni la città è cambiata. Sul fronte sicurezza sono diverse le opere idrauliche che sono state fatte per rendere la città più resistente a calamità come quelle del 10 settembre di 8 anni fa.