LIVORNO - SALVETTI NOMINATO PRESIDENTE COMMISSIONE PROT. CIVILE

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti è stato nominato dall’Anci presidente della commissione permanente che si occupa di Protezione civile, organo tecnico-politico dell’Anci che ha il compito di rappresentare e coordinare le istanze dei Comuni italiani all’interno del Servizio nazionale della Protezione civile. La Commissione opera per garantire che il ruolo del Sindaco — quale autorità locale di protezione civile — sia supportato da normative e risorse adeguate. “Sono contento per Livorno – ha commentato Salvetti – e sono contento perché la scelta che riguarda la Protezione civile, un settore sempre più strategico e al centro del ruolo degli amministratori nel rapporto con lo stato e i governi, arriva collegata allo straordinario lavoro che abbiamo fatto in sei anni”