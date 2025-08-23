Attualità

LIVORNO - SALVETTI: “SOSTENIAMO LA NON MILITARIZZAZIONE DELLE PIAZZE”

Le zone rosse nella citta’ di Livorno sono già state individuate dalla Prefettura. Maggiori controlli potrebbero scattare già da settembre. Le aree più sensibili sono quelle della stazione, piazza Garibaldi e Piazza della Repubblica. In accordo l’amministrazione comunale, ma il sindaco vuole precisare il suo no alla militarizzazione delle piazze.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
