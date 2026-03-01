FIRENZE - SANITÀ: CONGRESSO FMMG AL CENTRO LE CASE DI COMUNITÀ

Entro maggio ne dovranno essere realizzate 80 in Toscana al momento ne sono state completate 9 con i fondi del Pnrr. Sono le Case di Comunità delle strutture sanitarie ad accesso gratuito pensate per esempio per i malati cronici e soprattutto per calmierare gli ingressi al pronto soccorso. L’attuazione della medicina territoriale di cui si parla ormai da molti anni.

Rendere operative le Case di Comunità e integrare i servizi per dare forma all’Accordo Integrativo Regionale è la sfida della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Temi che saranno al centro del terzo congresso regionale “FIMMG Next Gen 2026 – Road to 2030”, che si terrà il 9 e 10 maggio all’Hotel Baglioni di Firenze. L’incontro vedrà i medici di medicina generale confrontarsi sulle sfide cruciali del sistema sanitario.

Altre Case di comunità saranno realizzate senza fondi Pnrr per arrivare a un totale di 130.

Al centro del congresso il ruolo del medico generale e le Case di Comunità, l’attrattività della professione e l’integrazione delle nuove tecnologie nella sanità di prossimità territoriale