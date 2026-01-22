FIRENZE - SEI START UP RIPENSANO IL MADE IN ITALY

Birra dal pane avanzato. E’ una delle sei start up protagoniste della quarta edizione di Italian Lifestyle, il programma di accelerazione che mette in dialogo industria, ricerca e innovazione nei settori chiave del Made in Italy grazie alla collaborazione tra Fondazione Cassa di risparmio di Firenze, Intesa Sanpaolo Innovation center, Nana Bianca e Fondazione per la ricerca e l’innovazione dell’Università di Firenze.

Sei startup, sei idee innovative che possono diventare leva per crescita e la competitività del turismo, della moda, dell’enogastronomia. Oltre al pane avanzato che diventa birra, troviamo tessuti che si trasformano in sensori intelligenti, alberghi che vendono esperienze in tempo reale attraverso una specifica app, la realtà aumentata per progettare senza visori, il dna invisibile contro la contraffazione del lusso e nanotecnologie molto particolari

Le sei start up hanno avuto accesso a un percorso di 12 settimane e a un finanziamento di 20mila euro ciascuna, messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di risparmio di Firenze, per sviluppare la propria proposta, grazie a una rete di supporto coordinata da Nana Bianca.

Nelle precedenti tre edizioni Italian Lifestyle ha sostenuto 18 startup italiane che hanno raccolto 7 milioni di euro, avviato 230 collaborazioni e creato 140 posti di lavoro.