Attualità

FIRENZE - SEMPRE PIU’ RICCHEZZA IN MANO A POCHI, CRESCE DISUGUAGLIANZA

Redazione
Redazione
LIVE

Nel 2025 i miliardari nel mondo sono diventati più di 3.000 con una ricchezza netta aggregata di 18.300 miliardi di dollari, una concentrazione mai registrata nella storia. In un anno le fortune dei miliardari sono cresciute di 2.500 miliardi di dollari, pari alla ricchezza netta della metà più povera dell’umanità, ossia 4,1 miliardi di persone. Delinea disuguaglianze sempre più estese e nette l’ultimo rapporto Oxfam presentato a Davos e al centro ieri sera della presentazione del libro di Riccardo Luna “Qualcosa è andato storto” a Giunti Odeon” su come la rete sia diventata strumento del potere economico e politico. L’Italia non fa eccezione. Un quadro in cui parlare di tassazione dei grandi patrimoni non è più un tabu.
Sul palco anche il professor Tommaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena

Articoli correlati

FIRENZE - LAVORI TRAMVIA: CENTO OPERAI IN PIU’...

PISTOIA - IN MOSTRA 120 ANNI DI INDUSTRIA...

FIRENZE - CONI E POLIZIA POSTALE INSIEME CONTRO...

TOSCANA - TOSCANA NON VUOLE PERDERE RICERCATORI INGAGGIATI...

FIRENZE - ART BONUS: IN POCHI SANNO CHE...

FIRENZE - AL TORRINO SANTA ROSA UN CENTRO...

PISTOIA - A PISTOIA UN TETTO PER RIPARTIRE...

FIRENZE - OMICIDIO MAATI: IN AULA LA RICOSTRUZIONE

FIRENZE - CHIUSURA PONTE AL PINO: RIPRESA CIRCOLAZIONE...

CARMIGNANO (PO) - INAUGURATO A COMEANA IL TERZO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia