FIRENZE - SEMPRE PIU’ RICCHEZZA IN MANO A POCHI, CRESCE DISUGUAGLIANZA

Nel 2025 i miliardari nel mondo sono diventati più di 3.000 con una ricchezza netta aggregata di 18.300 miliardi di dollari, una concentrazione mai registrata nella storia. In un anno le fortune dei miliardari sono cresciute di 2.500 miliardi di dollari, pari alla ricchezza netta della metà più povera dell’umanità, ossia 4,1 miliardi di persone. Delinea disuguaglianze sempre più estese e nette l’ultimo rapporto Oxfam presentato a Davos e al centro ieri sera della presentazione del libro di Riccardo Luna “Qualcosa è andato storto” a Giunti Odeon” su come la rete sia diventata strumento del potere economico e politico. L’Italia non fa eccezione. Un quadro in cui parlare di tassazione dei grandi patrimoni non è più un tabu.

Sul palco anche il professor Tommaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena