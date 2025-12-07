firenze - SI ACCENDE IL NATALE: SI ILLUMINA L’ABETE IN PIAZZA DEL DUOMO

Ieri come da tradizione accensione degli alberi di Natale a Firenze tra cui il grande abete in piazza Duomo. Ora splendono migliaia di lucine incastonate tra la cattedrale di Santa Maria del Fiore e il Battistero. Oltre 70 strade della città solo illuminate a festa 50 gli alberi di Natale sono dislocati nei cinque quartieri. Il via al rito tutto dedicato alle feste si è tenuto nel cortile della Dogana, alla presenza della sindaca Sara Funaro, della Compagnia di Babbo Natale, dove le chiarine del Corteo storico della Repubblica Fiorentina hanno annunciato il momento dell’illuminazione. Luce anche in piazza della Repubblica, piazza San Firenze, e infine l’albero a piazzale Michelangelo.