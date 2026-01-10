FIRENZE - SICUREZZA FIRENZE, PROROGATA ED ESTESA LA ZONA ROSSA

La zona rossa di Firenze sarà prorogata per altri 4 mesi ed estesa anche a Novoli. Lo ha deciso ieri sera la Prefettura al termine della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Dunque, il divieto di stazionamento in vigore dallo scorso 10 ottobre nelle aree del parco delle Cascine, della stazione di Santa Maria Novella e del Quartiere 2, varrà anche per alcune strade del Quartiere 5: via Mariti, via Ponte di Mezzo, viale Guidoni, via Lippi e Macia, via Baracchini, via del Barco, la sede ferro-tranviaria, il torrente Mugnone, il ponte Enzo Ferrari, e viale Redi. Strade dove il rischio microcriminalità è alto, spesso oggetto di segnalazioni da parte dei residenti e dei commercianti.

Decisione fortemente voluta dal Comune, rappresentato dall’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio.

La prefettura ha anche diffuso un bilancio sui controlli rafforzati in zona stazione smn, fortezza e cascine, da ottobre a oggi.

Oltre 28000 le persone, di cui la metà straniere. 336 cittadini, l’86% dei quali stranieri con precedenti penali per reati legati agli stupefacenti, reati contro la persona e contro il patrimonio, sono stati allontanati mentre in 182, di cui 121 stranieri, sono stati denunciati per violazione dell’ordine di allontanamento.

Il controllo di oltre 2mila persone, 285 auto e 37 attività commerciali, ha portato a 24 denunce.

15 le persone arrestate e 197 quelle denunciate durante i “servizi appiedati”. Inoltre, nel 2025 sono stati allontanati 265 cittadini stranieri irregolari, di cui 74 espulsi con accompagnamento alla frontiera, 22 con espulsione giudiziaria. Infine 89 cittadini stranieri sono stati trattenuti in Cpr mentre 80 sono ritornati in patria volontariamente.

In sostanza la strategia del fiato sul collo funziona da deterrente. L’assessore Giorgio fa notare che si potrebbe fare di più se gli organici delle forze dell’ordine venissero adeguati come promesso dal governo.