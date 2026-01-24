Attualità

FIRENZE - "SIETE PRESENTE": TORNA IL BANDO PER IL VOLONTARIATO GIOVANILE

Riapre “Siete presente”, il bando per il volontariato giovanile promosso da Cesvot regione Toscana con Giovani sì, 11 fondazione bancaria della regione e da quest’anno la partecipazione di Unicoop Firenze. Il bando finanzierà almeno 99 progetti con 495.000 euro divisi principalmente tra i 250.000 messi a disposizione della Regione Toscana, 215.000 euro dalle fondazioni bancarie. Quest’anno anche Unicoop Firenze partecipa con 30.000 euro destinati in particolare a sei progetti dell’area pistoiese. Le proposte progettuali, da presentare entro il 23 febbraio compilando il formulario online disponibile sul sito www.cesvot.it, potranno riguardare tutte le aree di impegno del volontariato e dell’associazionismo e dovranno prevedere un reale protagonismo giovanile, dall’ideazione delle attività fino alla loro realizzazione. Il bando riconosce una particolare valorizzazione ai progetti che promuovono la partecipazione attiva e l’inclusione dei giovani nella vita politica, culturale e sociale delle comunità locali, favorendo processi di accoglienza e responsabilizzazione delle nuove generazioni.

