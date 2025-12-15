Attualità

FIRENZE - SOCIALE E CULTURA, FONDAZIONE CRF PUBBLICA 9 BANDI

Sono aperti i primi nove bandi per assegnare i contributi 2026 di Fondazione Cr Firenze alle realtà del territorio che operano nell’ambito della cultura e della solidarietà. Un’opportunità importante di crescita e sviluppo dei territori di Firenze e Città metropolitana, e delle province di Arezzo e Grosseto. Fra le novità di quest’anno, i bandi “ridotti” ovvero che richiedono procedure e modalità di rendicontazione semplificate per importi fino a 5 e 10 mila euro.
Sul fronte sociale c’è tempo fino al 23 gennaio per candidare la propria iniziativa ai bandi: Welfare, La Fondazione per la disabilità, Anziani, La Fondazione per le donne, oltre al bando “ridotto” per richieste di contributi fino a 5 mila euro che possono coprire l’intero costo del progetto.  
Per la cultura tre sono i bandi a cui si possono candidare gli operatori culturali del territorio fino al 30 gennaio: Arti Visive, Attività Artistiche e Culturali, Conservazione e Valorizzazione Archivi e Biblioteche. A questi si aggiunge il nuovo bando per richieste di contributi fino a 10 mila euro per progetti artistici e culturali che possono coprire fino all’80 % del costo del progetto.

