Attualità

TOSCANA - Soddisfazione dei cittadini: indagine di Plures-Alia

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

I residenti nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, aree servite da Plures-Alia, considerano i propri territori “più puliti” rispetto a 5 e, soprattutto, 10 anni fa. E’ quanto emerge dall’indagine commissionata dalla multiutility e realizzata dall’Istituto Piepoli su un campione rappresentativo di utenze domestiche. In base al sondaggio il 19% dichiara che la propria città è oggi più pulita rispetto a cinque anni fa, contro un 9% che la pensa in modo opposto.

Articoli correlati

CALENZANO (FI) - STRADA DEL CARLONE: PROSPETTIVE E...

FIRENZE - ACCADEMIA, NON SOLO DAVID: TORNA A...

CAMPI BISENZIO - MONDO CONVENIENZA: SCIOPERO LAVORATORI IN...

FIRENZE - MANIFATTURA DELLE IDEE: UN PROGRAMMA SCRITTO...

FIRENZE - RESIDENTI VIA SAN GALLO MURATI IN...

FIRENZE - INAUGURATA TOURISMA: IL SALONE DELL’ARCHEOLOGIA

FIRENZE - LA MANIFATTURA DELLE IDEE: NARDELLA LANCIA...

FIRENZE - NUOVO PONTE SULL’ARNO: MANOVRA SHOW E...

PISTOIA - PRIMA FESTA DI FONDAZIONE DEL CORPO...

PRATO - Bara davanti all’hotel nella guerra per...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia