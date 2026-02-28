TOSCANA - Soddisfazione dei cittadini: indagine di Plures-Alia

I residenti nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, aree servite da Plures-Alia, considerano i propri territori “più puliti” rispetto a 5 e, soprattutto, 10 anni fa. E’ quanto emerge dall’indagine commissionata dalla multiutility e realizzata dall’Istituto Piepoli su un campione rappresentativo di utenze domestiche. In base al sondaggio il 19% dichiara che la propria città è oggi più pulita rispetto a cinque anni fa, contro un 9% che la pensa in modo opposto.