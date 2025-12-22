Attualità

PISTOIA - SOLIDARIETÀ E SALUTE, CURE GRATIS PER PERSONE IN DIFFICOLTÀ

Patrizio Ceccarelli
Oltre mille prestazioni sanitarie erogate gratuitamente a Pistoia nel 2025 con il progetto ‘Solidarietà & Salute’, avviato oltre 10 anni dalla Misericordia di Pistoia per garantire assistenza sanitaria gratuita, presso le sedi Pistoia, Quarrata e Casalguidi alle persone che, pur non rientrando nelle esenzioni previste dal Sistema sanitario nazionale, non dispongono delle risorse economiche necessarie per sostenere visite ed esami medici. Attraverso il fondo Solidarietà & Salute vengono erogate gratuitamente visite specialistiche, prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio, offrendo un supporto sanitario tangibile a chi sta attraversando un periodo critico. Finanziatori del progetto sono l’Arciconfraternita di Misericordia e Banca Alta Toscana; partner l’Ordine dei medici e odontoiatri di Pistoia, la Caritas Diocesana di Pistoia e i sindacati e patronati del territorio provinciale Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Per il 2026 la dotazione finanziaria del fondo è di euro 20.000.

