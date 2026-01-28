LIVORNO - SOLVAY: INAUGURATO PRIMO IMPIANTO DI SILICE BIOCIRCOLARE

Un’importante tappa nella trasformazione industriale europea verso la sostenibilità. Parliamo del nuovo impianto di silice Bio circolare inaugurato allo stabilimento Solvay a Livorno. La nuova unità produce silice altamente dispersi utilizzando silicato di sodio di origine biologica ricavato dalla cenere della Lolla di riso, un sottoprodotto agricolo. Questo processo innovativo riduce le emissioni di CO2 del 35% per tonnellata di silice rispetto ai metodi tradizionali e crea una filiera circolare locale che porta benefici al settore agricolo, all’industria e alla comunità. Questa inaugurazione fa parte della strategia globale di Solvay sulla silice circolare, che porterà alla conversione di altri siti di produzione di silice nel mondo. Il sito di Livorno è unico, perché è il primo a utilizzare la cenere della Lolla di riso mentre altri stabilimenti impiegheranno altri flussi di rifiuti industriali locali. Adottando la silice circolare di Solvay, i produttori di pneumatici possono già raggiungere fino al 15% di materiali riciclati o rinnovabili nella composizione dei loro pneumatici, contribuendo in modo significativo al loro obiettivo del 40% entro il 2030. Solvay è un’azienda chimica pionieristica con una storia radicata nelle innovazioni. Grazie al suo processo di produzione della soda impegna a livello globale 9000 dipendenti. Dal 1863 Solvay sfrutta la potenza della chimica per creare soluzioni innovative e sostenibili che rispondono ai bisogni più essenziali del mondo, come purificare l’aria che respiriamo e l’acqua che beviamo, preservare le scorte alimentari, proteggere la salute e il benessere, creare abbigliamento ecologico, rendere gli pneumatici delle auto più sostenibili e pulire e proteggere le case l’impegno costante di Solvay guida la transizione verso un futuro a zero emissioni nette entro il 2050, sottolineando la sua dedizione alla sostenibilità e ha una transizione equa e giusta con 4,7 miliardi di euro di vendite nette nel 2024, Solvay è quotata su euro Next Bruxelles e Parigi.