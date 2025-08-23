LIVORNO - STADIO ARMANDO PICCHI: RIQUALIFICATA PARTE DELLA TRIBUNA

Inaugurata la tribuna dello stadio Armando Picchi oggetto di un importante intervento di risanamento conservativo che ha interessato anche la gradinata “Piermario Morosini”, per un valore di circa 800 mila euro. I lavori che l’Amministrazione Comunale aveva previsto all’interno della struttura e fuori dalla tribuna sono terminati, mentre quelli sull’esterno della gradinata stanno proseguendo. Il 2026 prevede inoltre un altro intervento di manutenzione straordinaria in curva nord e in gradinata est per un valore di 1 milione di euro. Tra i macro-interventi completati figurano la rimozione dei vecchi parapetti metallici delle tribune e la loro sostituzione. Contestualmente si è proceduto con la rimozione dei vecchi seggiolini, per consentire la posa dei nuovi in pvc. L’attività di cantiere, tuttavia, non si esaurisce qui. Dopo la partita di esordio di ieri sera in Serie C che ha visto vincere il Livorno contro il Ternana, l’impresa proseguirà con ulteriori lavori programmati eseguibili tra un evento sportivo e l’altro. “Da parte nostra, – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli – c’è la soddisfazione di vedere realizzato ciò che abbiamo programmato per il 2025. Nel 2026 prevediamo nella nostra programmazione ulteriori importanti interventi di manutenzione per quanto riguarda lo stadio Picchi”.