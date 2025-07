FIRENZE - STADIO: DAL GOVERNO I 55 MILIONI PERSI CON IL PNRR

Rientrano dalla finestra dei fondi urbani integrati dopo essere usciti dalla porta (europea, del PNRR) delle città metropolitane i 55 milioni di euro che occorrono per la ristrutturazione dello Stadio Franchi. Il ministri competenti hanno già firmato l’atto che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La notizia, questa mattina sul quotidiano la Nazione, fa tirare un sospiro di sollievo a Palazzo Vecchio, considerato anche l’appuntamento di martedì prossimo con Fiorentina e Uefa per la candidatura di Firenze per gli Euro 2032. I 55 milioni che arrivano da Roma prevedono alcune manovre di bilancio perchè non sono direttamente per lo stadio ma per riqualificazione di scuole, periferie, sport e giovani. Ma permetteranno al Comune di sbloccare risorse destinate a quei progetti e metterli nel Franchi e nella riqualificazione del quartiere di Campo di Marte. Alla fine del 2026 è prevista la conclusione del primo lotto mentre il restyling complessivo dovrebbe essere completo nel 2029. Il costo dell’intera operazione è di 200 milioni. Al momento i lavori sono partiti con 100 milioni sicuri. Ora ne arrivano altri 55. Non bastano. I contatti con la Fiorentina sono in corso affinchè possa subentrare, magari in cambio di concessioni commerciali e di affitto lungo e particolarmente favorevoli.