FIRENZE - STUDENTATO A VILLA MONNA TESSA, VIA AI LAVORI

Da oggi Villa Monna Tessa viene strappata all’abbandono in cui si trova dal 2018, da quando cioè non ospita più funzioni sanitarie, per trasformarsi in uno studentato universitario. L’obiettivo è che tutto sia pronto per ottobre 2027. 480 nuovi posti letto a tariffe calmierate di cui il 50% sulla base di criteri stabiliti dal Mur e 50% in convenzione con il Comune. Grazie al Pnrr i prezzi saranno ancora più scontati.
Frutto di un accordo tra Fondazione Cassa di risparmio di Firenze, Università e azienda ospedaliera Careggi, in collaborazione con il fondo iGeneration, Investire Sgr, con Cassa depositi e prestiti e dal Fondo europeo per gli investimenti, l’ex padiglione ospedaliero avrà anche 33 posti letto dedicati ai familiari dei degenti delle strutture sanitarie della zona.
40 i milioni di euro investiti nell’opera, 20 gli anni di convenzione con il Comune che permetterà l’uso turistico delle camere solo a luglio e agosto, quando l’attività universitaria è interrotta.
La collaborazione tra pubblico e privato sta diventando sempre più la soluzione ideale per dare soluzioni abitative a studenti, anziani e a chi è in difficoltà ad avere accesso al mercato immobiliare. Soluzioni che spesso portano in dote anche il recupero di vecchi edifici pubblici.
Si affaccia ora una nuova esigenza, quella di garantire a prezzi giusti un tetto sopra la testa ai lavoratori in trasferta.
Cassa depositi e prestiti punta all’ex caserma Lupi di Toscana pensando soprattutto a chi opera nel campo dei servizi essenziali, forze dell’ordine e sanità ad esempio.
STUDENTATO A VILLA MONNA TESSA, VIA AI LAVORI
