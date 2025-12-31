Attualità

LIVORNO - SUICIDIO IN PSICHIATRIA, C’E’ UN INDAGATO

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Sarà effettuata oggi l’autopsia sul corpo della donna che si è tolta la vita in un bagno nel reparto di Psichiatria all’ospedale riuniti di Livorno. Una morte avvenuta con molta probabilità per soffocamento. I familiari hanno sporto denuncia e chiedono risposte. Sul fronte indagini il pm Massimo Mannucci ha ipotizzato il reato di omicidio colposo. Nel fascicolo il nome di un solo indagato. Il medico di guardia che nel momento del suicidio si trovava in reparto. Le indagini sono solo all’inizio e il quadro potrebbe estendersi. Si cerca di capire la dinamica esatta che ha portato al gesto estremo la 41enne, che da poco tempo soffrire di allucinazioni. Avviata anche un’inchiesta interna da parte della Asl per capire cosa non ha funzionato e sé la tragedia poteva essere evitata.

Articoli correlati

FIRENZE - APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

TOSCANA - VOLONTARIATO: UN TOSCANO SU TRE FA...

FIRENZE - CAPODANNO IN PIAZZA TRA DIVIETO DI...

TOSCANA - CAPODANNO AL RISTORANTE PER 285.600 TOSCANI...

FIRENZE - TRAMVIA PER ROVEZZANO: INIZIO LAVORI LUGLIO...

FIRENZE - IN ARRIVO NUOVO PERSONALE IN QUESTURA,...

PRATO - Il 2026 sarà l’anno decisivo per...

TOSCANA - LEGGE FINE VITA: TOSCANA PROMOSSA A...

SIENA - TEST CARRELLO : GIUDICE REINTEGRA CASSIERE...

TOSCANA - VIGILANZA PRIVATA, SCIOPERO PER CONTRATTO INTEGRATIVO

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia