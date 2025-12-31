LIVORNO - SUICIDIO IN PSICHIATRIA, C’E’ UN INDAGATO

Sarà effettuata oggi l’autopsia sul corpo della donna che si è tolta la vita in un bagno nel reparto di Psichiatria all’ospedale riuniti di Livorno. Una morte avvenuta con molta probabilità per soffocamento. I familiari hanno sporto denuncia e chiedono risposte. Sul fronte indagini il pm Massimo Mannucci ha ipotizzato il reato di omicidio colposo. Nel fascicolo il nome di un solo indagato. Il medico di guardia che nel momento del suicidio si trovava in reparto. Le indagini sono solo all’inizio e il quadro potrebbe estendersi. Si cerca di capire la dinamica esatta che ha portato al gesto estremo la 41enne, che da poco tempo soffrire di allucinazioni. Avviata anche un’inchiesta interna da parte della Asl per capire cosa non ha funzionato e sé la tragedia poteva essere evitata.