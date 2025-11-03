FIRENZE - SUPER MUSEO ACCADEMIA BARGELLO: PERCORSI TEMATICI E BIGLIETTO UNICO

Andreina Contessa non è solo la nuova direttrice della galleria dell’Accademia. Nominata a fine luglio e entrata in servizio il primo di ottobre la storica dell’arte dal profilo internazionale che nel suo ultimo incarico a Trieste ha riqualificato e raddoppiato i visitatori del Castello di Miramare, a Firenze ha la responsabilità di gestire la Casa del David e i Musei del Bargello, che oltre a quest’ultimo comprendono Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati, Orsanmichele e Casa Martelli. Il nuovo super museo, che si candida a diventare il polo museale più prestigiosi d’Italia, se non altro per le opere che, da sole, varrebbero il viaggio è rimasto per circa un anno con al direzione ad interim del direttore generale dei Musei, Massimo Osanna il cui ruolo si doveva però limitare all’ordinaria amministrazione, senza possibilità di prendere decisioni strategiche o strutturali. Che ora invece è possibile immaginare.