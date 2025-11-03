Attualità

FIRENZE - SUPER MUSEO ACCADEMIA BARGELLO: PERCORSI TEMATICI E BIGLIETTO UNICO

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Andreina Contessa non è solo la nuova direttrice della galleria dell’Accademia. Nominata a fine luglio e entrata in servizio il primo di ottobre la storica dell’arte dal profilo internazionale che nel suo ultimo incarico a Trieste ha riqualificato e raddoppiato i visitatori del Castello di Miramare, a Firenze ha la responsabilità di gestire la Casa del David e i Musei del Bargello, che oltre a quest’ultimo comprendono Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati, Orsanmichele e Casa Martelli. Il nuovo super museo, che si candida a diventare il polo museale più prestigiosi d’Italia, se non altro per le opere che, da sole, varrebbero il viaggio è rimasto per circa un anno con al direzione ad interim del direttore generale dei Musei, Massimo Osanna il cui ruolo si doveva però limitare all’ordinaria amministrazione, senza possibilità di prendere decisioni strategiche o strutturali. Che ora invece è possibile immaginare.

Articoli correlati

FIRENZE - L’Università di Firenze catalogherà oltre duemila...

LIVORNO - A MARINA DI CECINA 100 METRI...

TOSCANA - GEOLOGI: 4000 KM² DI AREE A...

MONTEMURLO - Montemurlo, contro gli allagamenti investimento di...

QUARRATA (PT) - AUTOSTRADA DELL’ACQUA: CONCLUSI I LAVORI...

PRATO - DUE ANNI FA ALLUVIONE: COMUNE INVESTE...

LIVORNO - TORRE DELLA CESCHINA, LAVORI AL VIA...

PISTOIA - CONFCOMMERCIO COMPIE 80 ANNI E GUARDA...

TOSCANA - LA ZUCCA DI HALLOWEEN SOFFRE PER...

FIRENZE - CONVITTO DELLA CALZA: ALBERGO O FORESTERIA?...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia