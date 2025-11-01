Attualità

LIVORNO - TORRE DELLA CESCHINA, LAVORI AL VIA ENTRO MARZO

Sono trascorsi 7 anni dal primo progetto di recupero della torre della Ceschina a Livorno, la struttura ottocentesca edificata nel parco di Villa Letizia come belvedere vista mare. Dopo iter burocratici e crolli strutturali, finalmente si intravede una luce. C’è il via libera della Soprintendenza e della giunta comunale, questo significa che verranno stanziati 650 mila euro per il recupero del bene che vedrà l’inizio dei lavori a marzo del prossimo anno. Il torrino aveva funzione di portineria oltre ad essere un terrazzino signorile del parco e niente verrà stravolto dal progetto che prevede il mantenimento della struttura originaria. Fra le macerie rimaste sui ponteggi si vedono colonnini ancora integri e in fase di lavori verranno conservati e restaurati. Oltre al consolidamento dell’intero. Tutto il materiale staccato verrà catalogato e ricollocato come un tempo con le tecniche costruttive dell’epoca.

