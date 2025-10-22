Firenze - TOSCANA DOP IGP: EXPORT E IMPRESE IN CRESCITA

L’agroalimentare toscano non conosce crisi e vola ad un valore di 94 milioni di euro, registrando una crescita del 18,4% nell’ultimo anno. Questi sono i dati presentati in occasione della settima edizione del BuyFood Toscana, la vetrina internazionale del gusto made in tuscany promossa da regione toscana e camera di commercio di Firenze. La Toscana si conferma leader nazionale con 90 tra dop e igp. Nel comparto cibo, la regione vanta uno dei valori economici più alti d’Italia, grazie alla qualità e varietà delle sue produzioni tipiche. La tecnologia ci riserva ulteriori sviluppi: l’arrivo dell’intelligenza artificiale nella fruizione di esperienze e servizi ricettivi trasformerà anche il settore dell’accoglienza in Toscana. Insomma, la Toscana conferma la sua forza nel settore agroalimentare, che non conosce crisi, e si prepara a cogliere le nuove sfide del futuro con innovazione e sostenibilità.