Attualità

LIVORNO - TRE PONTI: DA UN MESE UN CANTIERE FANTASMA

Rachele Campi
Rachele Campi
Il Consorzio Grandi Opere, azienda che si è aggiudicata l’appalto sui tre ponti a Livorno ha richiesto formalmente di recedere dal suo impegno. Non porterà avanti i lavori su quello che per molti è un simbolo della città Labronica. Nel 2017 a seguito dell’alluvione fu deciso di ridisegnare il ponte con un’unica arcata. Sono trascorsi anni e ancora una volta si assiste ad uno stop che fa slittare i tempi di realizzazione dell’infrastruttura. Una doccia fredda che al momento non sembra avere una spiegazione, ma la conclusione è che i lavori potrebbero essere affidati alla ditta siciliana incaricata di realizzare l’armatura e cioè il ponte stesso.

