LIVORNO - TURISMO, BIBBONA REGINA DELLA COSTA DEGLI ETRUSCHI

Bibbona si conferma anche nel 2025 il comune con il maggior numero di presenze turistiche nell’ambito della Costa degli Etruschi, con 1.136.515 presenze complessive registrate nel corso dell’anno. Un risultato che consolida il ruolo del territorio tra le principali destinazioni turistiche della costa toscana, seconda solo a Castiglione della Pescaia, e quinta tra tutte le destinazioni turistiche della regione, nella top five con Firenze e Pisa. Accanto al dato delle presenze, si confermano sostanzialmente stabili anche gli arrivi turistici. Nel 2025 il territorio comunale ha registrato 172.538 arrivi complessivi, di cui 106.144 italiani e 66.394 stranieri, numeri molto vicini a quelli del 2024. “Bibbona, – osserva il sindaco Massimo Fedeli – pur essendo un piccolo comune, è ancora una volta il primo dell’ambito Costa degli Etruschi per numero di presenze turistiche, secondo di tutta la costa toscana, un risultato di grande valore per il nostro territorio”. L’Amministrazione evidenzia quindi il ruolo fondamentale svolto dagli operatori turistici, dalle strutture ricettive, dalle attività commerciali e da tutti il tessuto economico locale che contribuisce ogni giorno a rendere Bibbona una destinazione competitiva e apprezzata. “Questo risultato – aggiunge l’assessore al Turismo Enzo Mulè – rappresenta per noi anche uno stimolo a continuare a investire nella qualità del territorio, nella sostenibilità e nella valorizzazione delle nostre eccellenze paesaggistiche, ambientali ed enogastronomiche”. Da anni portiamo avanti una battaglia con il network del G20Spiagge per ottenere il riconoscimento dello status di comunità marina e una fiscalità adeguata che ci consenta di garantire i servizi ai nostri residenti”. La proposta di legge, presentata a maggio 2025 e in discussione alla Camera, punta a vedere garantiti risorse finanziarie, servizi adeguati e strumenti gestionali per gestire le elevate fluttuazioni di popolazione, il cosiddetto effetto fisarmonica. Il 10 e 11 aprile il G20Spiagge si riunirà a Bibbona per lavorare su governance delle destinazioni balneari e fiscalità locale.